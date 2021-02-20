شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى ميلاد محمود الجوهري.. الإعلان عن كتاب «الجنرال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحل اليوم، 20 فبراير 2021، ذكرى ميلاد الجنرال محمود الجوهري، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، وصاحب التجربة الفريدة والمشوار الحافل بالنجاحات في قيادة الأندية والمنتخبات.

وأعلن الصحفي والناقد الرياضي عمر البانوبي عن كتابه الجديد «الجنرال» والذي يؤرخ لمشوار الكابتن محمود الجوهري التدريبي في قيادة منتخب مصر على مدار الولايات الأربع للجنرال الراحل، من خلال حكايات وحوارات خاصة مع نجوم منتخب الفراعنة الذين تدربوا تحت قيادته.

تواصل «البانوبي» مع أحمد الجوهري، نجل الجنرال الراحل، والذي رحب وبشدة بفكرة الكتاب ولم يبخل بوقته في الحديث عن ذكريات والده مع كرة القدم.

يكشف الكتاب عن مجموعة من نجوم وأساطير الكرة المصرية، وأسرارًا يتم الكشف عنها للمرة الأولى عن الجوهري، حفلت بها صفحات كتاب «الجنرال»، وعلى رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن وأحمد شوبير ومجدي طلبة وهاني رمزي وحازم إمام وأحمد الكاس وأحمد حسن ومحمد يوسف وهيثم فاروق وطارق مصطفى، وأحمد حسام «ميدو» ونخبة من نجوم الكرة العالمية الذين كان لهم مواجهات وحكايات مع جنرال التدريب.

ومن المنتظر أن يشارك عمر البانوبي بكتاب «الجنرال»، الصادر عن دار الوطن للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تم تأجيله من يناير 2021 إلى يونيو 2021، حيث سيطرح الكتاب للجمهور.