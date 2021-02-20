شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات قاسية تلاحق محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وإيفرتون.. وانقسام جماهيري حوله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انقسمت جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز حول النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، قبل مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وكان المدير الفني الألماني لليفربول يورجن كلوب قد رد، أمس، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» على سؤال عما إذا كان صلاح لا يحصل على التقدير والاحترام الكاف، ليقول: «سيكون من غير المفهوم عدم تقدير ما يقدمه محمد صلاح، نحن نمنحه الاحترام الذي يستحقه، إذا كنتم لا تقدرونه أو تحترموه بالقدر الكاف فعليكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب».

وانهالت التعليقات على تصريحات «كلوب» على حساب الشبكة في موقع «تويتر»، والتي انقسمت بين محبي النجم المصري وآخرون هاجموه ووجهوا إليه الاتهامات القاسية.

وقال أحدهم: «لأنه لا يستطيع فعل أي شئ سوى تسجيل الأهداف ولا يقدم أي شئ آخر في طريقة لعبه، وسيفشل بنسبة 100% في ناد آخر كما فعل قبل ليفربول». يذكر أن «صلاح» تألق في صفوف بازل وفيورنتينا وروما خلال رحلته الاحترافية قبل الانتقال إلى الريدز، فيما كان تشيلسي هو الفريق الوحيد الذي لم يستطع تثبيت أقدامه فيه.

وعلق ثان: «هذا (عدم التقدير) لأنه لا يمرر في مواقف حساسة»، مشيرًا إلى أن النجم المصري لا يمرر لزميله ساديو ماني في أحيان يقوم فيها الأخير بانطلاقات رائعة بل يفضل التصويب.

وأضاف ثالث: «هو أكبر غشاش رأيناه منذ سنوات، إذا لم يكن على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونحن لا نحب الغشاشين، بصرف النظر عن الموهبة. مشجعو الفرق الأخرى أيضًا تكره كيف تتغاضى رابطة البريميرليج عن معاقبته».

وقام مشجع لمانشستر يونايتد بنشر صور للاعب علق عليها بدوره قائلًا: «سنمنحه التقدير حيث يستحق.. 10/10 في الغطس».

وبالمثل، انتقد مشجع لمانشستر سيتي اللاعب المصري قائلًا: «أعتقد حقًا أن صلاح لاعب موهوب للغاية ولكني لن أحترم أو أقدر ما يفعله، هو يغش، هي لست غضاضة المنافسة، إذ أنني أحترم جيرارد وحتى فيرجيل فان دايك».

في المقابل، دافع عدد من الجماهير عن النجم المصري أمام الانتقادات الشديدة التي تعرض لها، فقال أحد المعلقين: «لاعب لا يصدق، غير مقدر من قبل الجميع بما فيهم جماهير ليفربول، هو صفقة أفضل من رونالدو في الدوري الإنجليزي».

وأضاف آخر عن سبب عدم تقدير صلاح بالشكل الكاف: «لأنه أفريقي ويلعب في ليفربول لكي نقول الحقيقة»، فيما أكد ثالث أن اللاعب «رغم أنه لا يؤدي بشكل جيد هذه الأيام، لكن أهميته في وقت سابق لا يمكن تجاهلها، هو لا يزال هداف البريميرليج. لا تحكموا عليه من سلوكه في بعض المباريات القليلة مؤخرًا، أي لاعب يمكنه أن يمر بفترة سيئة».

وقام رابع بالدفاع عن النجم المصري أمام اتهامات «الغطس» قائلًا: «الجميع يتحدث عن أنه غشاش ويغطس، ولكن جميعكم تتصرفون كما لو أنكم لم تشاهدوا لاعبين مثل هاري كين وستيرلينج يفعلونها، دون ذكر لاعبين مثل بوجبا يشجعون زملائهم على الغطس»، فيما تابع: «بجانب (غطسه)، والذي لا يفعله عادة، مو يبقى لاعب من المستوى العالمي».