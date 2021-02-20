شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يطمأن على ثنائي المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي، أجرى اتصالا هاتفيا، أمس الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السوداني الشقيق.

وقال أبوعبلة إنه متابع لحالة اثنين من لاعبي فريق المريخ السوداني منذ انتهاء مباراة الفريقين مساء الثلاثاء الماضي في دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح أبوعبلة أنه فوجئ بطبيب الفريق السوداني محمد كمال يطلب منه التدخل في فحص اثنين من لاعبي فريق المريخ عقب نهاية المباراة.

واستكمل: «بعد التواصل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائي الفريق لأحد المستشفيات، وقاما بإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السوداني الشقيق».

وأكد أبوعبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائي الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.