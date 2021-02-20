شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الأول في تنزانيا ظهر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يخوض مرانه الأول في تنزانيا في الواحدة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويؤدي الفريق مرانه على أحد الملاعب القريبة ويبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.