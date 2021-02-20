شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: أيمن أشرف جاهز لمواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح أبوعبلة أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق، أمس الجمعة، في القاهرة بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.