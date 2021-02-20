شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يفرض عددًا من الإجراءات الاحترازية على بعثة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في تنزانيا.

وشدد أبوعبلة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة.

كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل في فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.