شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة الأهلي استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قامت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء مسحة طبية صباح اليوم، السبت، داخل مقر إقامتها في دار السلام بتنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، إلى تنزانيا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثلاثاء المقبل.