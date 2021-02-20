شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في تنزانيا يستقبل بعثة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد جابر أبوالوفا، السفير المصري في تنزانيا، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فور وصولها إلى مطار دار السلام مساء اليوم.

وعقد السفير المصري في تنزانيا ومسؤولو السفارة جلسة مع محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، الذي يترأس بعثة الفريق في رحلة تنزانيا، من أجل الترحيب بفريق الأهلي وتقديم كافة التسهيلات الخاصة باستقبال البعثة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا، مساء اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة تقريبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.