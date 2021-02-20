شكرا لقرائتكم خبر عن لافتات محمد صلاح تظهر فى مهرجان مراكز شباب مصر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت لافتات لمحمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، فى مهرجان مراكز شباب مصر الذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص مجموعة من الشباب على رفع لافتات تحمل صور محمد صلاح فى ظل اقتدائهم به على المستوى الرياضى والإنسانى.

ويشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة انطلاق المهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر بالعاصمة الادارية الجديدة.



لافتات صلاح فى مهرجان مراكز شباب مصر

وتشهد العاصمة الادارية الجديدة إقامة أكبر وأول حدث رياضي وشبابي شامل بعنوان "شباب مصر علي أرض الإنجازات"، وذلك بعد مشاركتها في استضافة بطولة العالم لكرة اليد.

ينظم المهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برعاية وحضور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من كبار الشخصيات العامة والشبابية والرياضية.

ويشارك ويتنافس في المهرجان فرق علي مستوي الجمهورية من مراكز الشباب في مسابقات ولعبات.. كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والالعاب الاليكترونية والكشافة ، والجري في إطار ماراثون كبير .

ومن المقرر ان تتضمن الفعاليات حوار بين شباب مصر ووزير الشباب والرياضة ، وايضا لقاءات حوارية مفتوحة عن مكافحة الادمان وريادة الأعمال والاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب بالاضافة الي عدد من الانشطة الأخري .

واختار الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لملاعب وصالات العاصمة الادارية لإقامة منافسات مهرجان "شباب مصر علي أرض الانجازات" يأتي لكون العاصمة الادارية صرحا وانجازا كبيرا علي مستوي انشاءاته الكبري والرائعة أنجزتها الدولة المصرية في الفترة الاخيرة ابهرت بها العالم.



لافتات لمحمد صلاح