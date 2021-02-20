شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة بيراميدز الرسمية قبل مواجهة راسينج كلوب فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية جميع لاعبي فريق الكرة بنادي بيراميدز لخوض مباراة راسينج كلوب في الكونفدرالية من الناحية الطبية بعد خروج نتيجة المسحة الرسمية للقاء سلبية لجميع أفراد الفريق، سواء جهاز فني أو طبي أو إداري وكذلك اللاعبين.
وأجرى الفريق مسحة رسمية جاءت نتيجتها سلبية تماما، وبالتالي جاهزية جميع اللاعبين للمباراة، على أن يعلن المدير الفني رودلفو أروابارينا قائمة اللاعبين عصر اليوم، بعد المران الأخير.
مازالت الإصابة تحرم فريق بيراميدز من جهود الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، حيث لم يتماثل أى منهم للشفاء منذ تعرضهم للإصابة، ليستمر غيابهم عن صفوف الفريق قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان.
ويحتاج الثلاثى لفترة تأهيل تصل لـ 10 أيام قبل السماح لهم بالعودة للفريق من الناحية الطبية، حيث يعانى عبد الله السعيد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، وأحمد الشيخ أصيب فى غضروف داخلى ووتر ردفي، كما يعانى أحمد فتحى من مزق فى العضلة الخلفية.
وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن صفوف الفريق اكتملت بعد شفاء عدد كبير من الإصابات، باستثناء الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، والذين سيخوضون برنامجا تأهيليا مكثفا قبل العودة.