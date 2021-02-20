شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يحفز لاعبى الاتحاد بـ50 ألف جنيه للفوز بالمباريات الثلاثة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالتوأم حسام حسن المدير الفنى وإبراهيم حسن مدير الكرة واللاعبين والجهاز الفنى أمس، رصد مكافأة مغرية بقيمة 50 ألف جنيه لكل لاعب بالاتحاد السكندرى بشرط الحصول على العلامة الكاملة فى الثلاث مباريات التى ستقام باستاد الإسكندرية بداية بأسوان غدا مرورا بوادى دجلة وأخيرا إنبى.

وشدد مصيلحى على ضرورة الفوز والذى سيكون بمثابة مصالحة لجماهير زعيم الثغر، والتى تحلم بالعودة للمربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية.

فى الوقت نفسه، أعلن الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبى بنادى الاتحاد السكندرى سلبية مسحة كورنا التى خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفنى والطبى والإدارى وجميع العاملين استعدادا لمواجهة أسوان بالدورى والمقرر لها الأحد على استاد الإسكندرية فى السابعة مساء.

كان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندري قد عقد جلسة خاصة مع الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن ومدير الكرة ابراهيم حسن واستمع للثنائى واطمئن على الحالة النفسية والمعنوية والفنية للاعبين ثم عقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين وطالبهم بالعودة لتحقيق نتائج ايجابية خلال المرحلة المقبلة بداية من مباراة أسوان مرورا بوادى دجلة وختاما بانبى حيث يخوض الفريق الثلاث لقاءات على استاد الاسكندرية.

ووعد مصيلحى بالإفراج عن مستحقات اللاعبين فى حال تحسن النتائج وتحقيق نتائج ايجابية، حيث حضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس وهم ابراهيم شعبان و أحمد عبد المجيد، ويخوض الفريق تدريباته على ملاعب النادى بسموحه فيما يدخل اللاعبين غدا السبت معسكر مغلق.

يأتى هذا فى الوقت الذى افتتح فيه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى وأحمد عبد المجيد وإبراهيم شعبان إعضاء مجلس الإدارة اليوم الجمعة قاعة المؤتمرات الجديدة بفرع النادى بسموحة و التى تم تجهيزها على أعلى مستوى لتكون جاهزة لاستقبال جميع المناسبات والاجتماعات الخاصة بزعيم الثغر مستقبلاً.

وتم تجهيز القاعة لتستقبل محاضرات الفريق الأول لكرة القدم بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التليفزيونى لإستعراض الجوانب الفنية والخططية ‏التى يرغب فى تنفيذها المدير الفنى خلال المواجهات القادمة كما تم تطوير و تحديث قاعة إجتماعات مجلس إدارة النادى بالإضافة للمقر الخاص بالمدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم .