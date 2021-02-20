شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على ثنائى المريخ السودانى المصاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، اتصالا هاتفيا أمس، الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السودانى الشقيق، وقال أبو عبلة إنه متابع لحالة اثنين من لاعبى فريق المريخ السودانى منذ انتهاء مباراة الفريقين مساء الثلاثاء الماضى فى دورى أبطال أفريقيا.

وأوضح أبو عبلة أنه فوجئ بطبيب الفريق السودانى محمد كمال يطلب منه التدخل لفحص اثنين من لاعبى فريق المريخ عقب نهاية المباراة، قائلا، "بعد التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائى الفريق لأحد المستشفيات، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السودانى الشقيق».

وأكد أبو عبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائى الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، منح الدكتور أحمد أبو عبلة، لاعبى الفريق وأفراد البعثة الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا قبل السفر إلى تنزانيا، وحدد أبو عبلة 3 جرعات للاعبين وأعضاء البعثة بالكامل فى أوقات مختلفة تبدأ اليوم قبل السفر.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اصطحاب الشيف محمد الدالي، فى رحلة الفريق إلى تنزانيا، وضم الجهاز الفنى الدالى إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقًا للبرنامج الغذائى الذى يسير عليه اللاعبون، خاصة فى المباريات الخارجية.

يذكر أن الأهلى فاز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات