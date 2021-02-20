شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على ثنائى المريخ السودانى المصاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، اتصالا هاتفيا أمس، الجمعة، بالدكتور محمد كمال، طبيب فريق المريخ السوداني؛ للاطمئنان على اثنين من عناصر الفريق السودانى الشقيق، وقال أبو عبلة إنه متابع لحالة اثنين من لاعبى فريق المريخ السودانى منذ انتهاء مباراة الفريقين مساء الثلاثاء الماضى فى دورى أبطال أفريقيا.
وأوضح أبو عبلة أنه فوجئ بطبيب الفريق السودانى محمد كمال يطلب منه التدخل لفحص اثنين من لاعبى فريق المريخ عقب نهاية المباراة، قائلا، "بعد التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قمنا بنقل ثنائى الفريق لأحد المستشفيات، وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة؛ حتى رافقا بعثة الفريق السودانى الشقيق».
وأكد أبو عبلة أنه حرص على التواصل مع الطبيب السوداني؛ للاطمئنان على حالة ثنائى الفريق، والتأكيد على العلاقات الطيبة والمميزة بين الناديين.
ويستعد الأهلى لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.
من ناحية أخرى، منح الدكتور أحمد أبو عبلة، لاعبى الفريق وأفراد البعثة الجرعة الأولى من تطعيم الملاريا قبل السفر إلى تنزانيا، وحدد أبو عبلة 3 جرعات للاعبين وأعضاء البعثة بالكامل فى أوقات مختلفة تبدأ اليوم قبل السفر.
وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اصطحاب الشيف محمد الدالي، فى رحلة الفريق إلى تنزانيا، وضم الجهاز الفنى الدالى إلى بعثة الفريق؛ لإعداد الوجبات وفقًا للبرنامج الغذائى الذى يسير عليه اللاعبون، خاصة فى المباريات الخارجية.
يذكر أن الأهلى فاز على المريخ السودانى بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى من دور المجموعات