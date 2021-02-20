شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه لخوض تدريبه الأول فى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيديو لتحرك لاعبى الفريق للملعب لخوض تدريبهم الأول فى تنزانيا استعدادا لمباراة سيمبا التنزانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .

ويؤدي فريق الاهلى المران على أحد الملاعب القريبة الذى يبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق اجتماعا ظهر اليوم، السبت، مع جهازه المعاون بفندق الإقامة في تنزانيا، لمراجعة الوحدات التدريبية والبدنية للفريق على مدار الثلاثة أيام المقبلة التي تشهد تواجد الفريق في تنزانيا.

من جهته فرض الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا. وشدد أبو عبلة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة، كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل فى فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.