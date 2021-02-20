شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي عن تعادلات سموحة: المهم منخسرش والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة عن كثرة التعادلات التى حققها الفريق خلال الجولات الماضية من عمر مسابقة الدوري العام. وقال سامى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، هدفنا هو الفوز واللاعبون يقدمون أداء جيدا، والكثيرون يتحدثون عن كثرة التعادلات ولكن الأهم ألا نخسر ومعنا لاعبين صغار مع الوقت سيكتسبون الخبرة، وأحمد عبد القادر وإسلام جمال من أبرز المواهب الشابة التى تقدم مستوى جيدا مع الفريق ومرشحة للانضمام إلى المنتخب.

وأضاف مدرب سموحة أن الهاني سليمان لاعب كبير ولديه خبرة وقيادى فى الملعب ومتمرس بالدورى، ويعطينا قوة فى خط الظهر، وانضمامه للمنتخب يرجع لمدرب المنتخب، ولا أريد أن أفرض وصاية، وحسام البدرى هو صاحب الحق الأصيل فى اختيار اللاعبين، وهناك لاعبون مميزون فى الكثير من المراكز ولكن طريقة لعب المدرب هى التى تحتاج لعناصر معينة قادرة على تنفيذها، وعمر صلاح أيضاً منتخب أولمبي وتيمور له مستقبل واضح، ومركز حراسة المرمى لدينا من المراكز المطمئنة.

وتابع المدير الفني للفريق السكندري متحدثاً عن مباراة المصري المرتقبة، "المصري فريق كبير جداً والمباريات كلها صعبة وكل الفرق مستعدة وبعضها حقق مفاجآت بالدوري، ونتمنى الخروج بنتيجة إيجابية من هذا اللقاء، و20 نقطة ستنقلنا إلى مستوى آخر.

وأكد سامى أن المهندس فرج عامر رئيس النادي من الشخصيات المحترمة وإنسان رائع وداعم للجهاز الفني بشكل كبير ولديه طموح ونحن أيضاً كذلك ونعمل على هدف واحد وفي النهاية توفيق الله هو الأهم.

واختتم مدرب سموحة قائلا، إن على غزال ما زال لديه الكثير ليقدمه معنا، ولكنه تأثر في البداية بكورونا، ولكن دوره مؤثر جداً معنا خاصة مع ضغط المباريات تحتاج دائماً للاعبين أصحاب الخبرات.