شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطبق الإجراءات الاحترازية المشددة فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، عددا من التحذيرات والإجراءات الوقائية على بعثة الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى تنزانيا. وشدد أبو عبلة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لجميع أفراد البعثة، مع التشديد على ارتداء الكمامات طوال الوقت حتى داخل فندق الإقامة، كما أكد طبيب الفريق على تعقيم غرف البعثة بالكامل فى فندق الإقامة بشكل دوري، إضافة إلى تعقيم معدات وأدوات التدريب بشكل يومي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

وكان نادي سيمبا قد حرص على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام مساء أمس، لتسهيل مهمة الفريق، وتواجد مسئولو النادي التنزاني في مطار دار السلام للتواصل مع مسئولى الأهلي وتسيير عملية إجراءات خروج البعثة من المطار.

وتواصل سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، مع مسئولي النادي التنزاني، الذين أكدوا أن استقبالهم بعثة الأهلي هو رد المعاملة الطيبة التي دائما ما يجدونها من الأهلي في القاهرة.