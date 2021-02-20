شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يصل العاصمة الإدارية لحضور المهرجان المتكامل لمراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحضور المهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر. وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة إقامة أكبر وأول حدث رياضي وشبابي شامل بعنوان "شباب مصر على أرض الإنجازات"، وذلك بعد استضافة بطولة العالم لكرة اليد.

وينظم المهرجان الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، برعاية وحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من كبار الشخصيات العامة والشبابية والرياضية.

ويشارك ويتنافس فى المهرجان فرق على مستوي الجمهورية من مراكز الشباب في مسابقات وألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والألعاب الإلكترونية والكشافة والجري في إطار ماراثون كبير .

ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات حوارا بين شباب مصر ووزير الشباب والرياضة ، وايضا لقاءات حوارية مفتوحة عن مكافحة الادمان وريادة الأعمال والاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب بالاضافة الي عدد من الانشطة الأخري .

واختار الاتحاد العام لمراكز شباب مصر لملاعب وصالات العاصمة الادارية لإقامة منافسات مهرجان "شباب مصر علي أرض الانجازات" يأتي لكون العاصمة الادارية صرحا وانجازا كبيرا علي مستوي انشاءاته الكبري والرائعة أنجزتها الدولة المصرية في الفترة الاخيرة ابهرت بها العالم.