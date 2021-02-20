شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز أوراق إنشاء محال بيع القمصان للحصول على الموافقات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسئولو نادي الزمالك، فى الوقت الحالي، لتطبيق فكرة إنشاء محال خاصة بالفريق الأول لكرة القدم لبيع قمصان اللاعبين للجماهير الراغبة فى ذلك بهدف زيادة موارد النادى الفترة المقبلة.

ويبحث مسئولو الزمالك قانونية تنفيذ فكرة المحال وتجهيز كافة الأوراق الرسمية المطلوبة لذلك، خاصة أن هذا الأمر يتطلب العديد من الموافقات قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويعكف مسئولو الزمالك على تجهيز كافة المتطلبات لتنفيذ هذا المشروع قبل عرض الأمر على الجهة الإدارية للحصول على موافقة لبدء التنفيذ، وهو ما ينتظر حدوثه خلال الأيام المقبلة، وتحديدا بعد عودة البعثة البيضاء من السنغال.

وتسافر بعثة الزمالك إلى السنغال فى السابعة مساءً، عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة البيضاء اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي.

وكانت جماهير الزمالك قد طرحت عدة حلول للإبقاء على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد تألقه، حيث يمثل رمانة الميزان للفريق الأبيض، وهناك مطالب كثيرة للإبقاء على الدولي التونسي ليستمر فى صفوف الفريق الأبيض.

وقال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، إن مبادرة جماهير الزمالك ببيع تي شيرت فرجاني ساسي من جانب النادي لجمع مستحقات التجديد للاعب، في اطار الدراسة وسيتم دراسته خلال الأيام المقبلة واتخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.

كما قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، إن هناك رغبة متبادلة بين مسئولي النادى والتونسى فرجانى ساسى صانع ألعاب الفريق الأبيض، لتجديد عقده خلال الأيام المقبلة، والاستقرار على بعض بنود العقد من قبل الأمور المادية.