شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسي الحديث يعلن استضافة 5 بطولات عالم فى مؤتمر صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان مؤتمرا صحفيا غدا الأحد للكشف عن تنظيم 5 بطولات عالم ينظمها الاتحاد لأول مرة فى العالم، تحصل دولة واحده على تنظيم 5 بطولات كبرى فى عام واحد.

ويقام المؤتمر بمقر اللجنة الأولمبية بحضور مجلس إدارة الاتحاد والبطولات هى بطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 وبطولة العالم لليزردا شن وبطولة العالم للشباب تحت 17 سنة و بطولة العالم للشباب تحت 19 سنة بالاضافة الى بطولة العالم للناشئين تحت 21 سنة .

يأتى تنظيم البطولات فى إطار استضافة مصر للاحداث الرياضية المهمة، منها بطولة مونديال اليد، وكاس العالم للرماية والسلاح والدراجات.

وكان الاتحادان الدولى والمصرى للخماسى الحديث أعلنا فى بيان مشترك، وبعد التنسيق فيما بينهما، تأجيل بطولتى ‏العالم للناشئين تحت 21 سنة والشباب تحت 17 و 19 سنة والتى كانت مقرر اقامتهما ‏خلال شهر فبراير القادم بالإسكندرية، لتقام خلال شهر يوليو المقبل.