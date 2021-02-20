شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الأولوية لقفشة وأوباما فى المنتخب بعد هبوط مستوى "السعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ضياء السيد المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن الأولوية لضم صانع ألعاب المنتخب الوطني في المعسكر المقبل، يجب أن تكون لمحمد مجدي قفشة صانع ألعاب الأهلي، ويوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، وقال مدرب المنتخب الأسبق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": عبد الله السعيد يعاني من هبوط في منحنى المستوى لأن الفريق ليس في فضل حالاته، وأعتقد أن الأولوية ستكون لقفشة وأوباما وعبد الله السعيد.

وأضاف، أن أوباما قدم مباريات جيدة جداً مع فريقه، وهو وقفشة حالياً لديهم مستوى عال، متابعا أن تحديد الوظائف يرجع إلى المدير الفني على الملعب، على حسب احتياج المنتخب داخل الصندوق أو خارجه، مضيفا: أوباما مميز داخل الصندوق، وقفشة مطلوب منه التواجد في مناطق التهديف وهو ما فعله في مباراة الأهلي الماضية

وأشاد نجم الأهلى الأسبق ، بتعيين موسيماني في الأهلي ، مؤكدا أنه اختيار موفق جداً في تلك المرحلة.

واختتم ضياء السيد كلامه بقوله إن موسيماني لم يغير طريقة اللعب لأن الفريق كان متمرسا عليها، ولكن ذكاءه في تحريك عدة مراكز، ويحسب له هذا الأمر، وحصد البرونزية.