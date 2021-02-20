شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. حينما قال متعب لصالح جمعة: متعليش صوتك أنت لاعب صغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

من الأزمات المُثيرة التى شهدتها غرفة ملابس الأهلى قبل سنوات وتحديداً خلال تولى عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" مسئولية تدريب الفريق عام 2016 ما حدث بين عماد متعب وصالح جمعة ثنائى الفريق وقتها.

الأزمة وقعت فى مران الفريق الذى كان يسبق مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى، حيث وجه متعب صالح جمعة خلال التقسيمة، وهو ما لم يلق قناعة من الأخير الذى رد بعنف على متعب.

وهنا انتقد متعب طريقة تعامل صالح جمعة معه، خاصة أن هناك فارقا كبيرا فى سنوات الخبرة بينهما، وقال متعب لصالح جمعة، "متعليش صوتك وتتكلم كويس أنت لسه لاعب صغير"، وهنا رد صالح جمعة، "أنت اللى متتكلمش معايا بالأسلوب ده".

وتطور الأمر إلى أن تدخل زيزو وأنهى الأزمة لكنه استبعد متعب من مباراة الزمالك وقرر تغريمه مالياً، لكن متعب حرص على دعم زملائه وذهب لمعسكر الأهلى فى القمة لمؤازرة الفريق.