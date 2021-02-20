شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بتنزانيا: الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي قيد الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، عن الأجواء التى تشهدها البلاد قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي وفريق سيمبا التنزاني في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وقال أبو الوفا في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": المباراة ستقام في الثالثة بتوقيت القاهرة، وبشكل عام الحكومة التنزانية تؤكد أن الوضع مستقر ولا توجد حالات كورونا في البلاد، ولكننا حريصون مع جميع الجهات على تطبيق كل الاجراءات الاحترازية.

وأضاف: صدرت بالأمس تصريحات عن حجز تذاكر 30 ألف متفرج، وسعة ملعب المباراة 60 ألف متفرج، وتقريباً سيحضر نصف العدد الذى يسعه الاستاد، واليوم سنناقش موقف الحضور الجماهيري، خاصة أن هذا الأمر يخضع للكاف.

واستكمل: وفقاً للطقس في تنزانيا، يوم المباراة درجة الحرارة ستكون بين 26 والرطوبة أعلى نوعاً ما حيث تصل إلى 85، والجو في تنزانيا متقلب بشكل عام ولكن الأجواء هنا صيفية.

وزاد: هناك اهتمام وزخم إعلامي كبير بالمباراة في تنزانيا، وحديث على منافس قوي، نادي القرن وبطولات كبيرة على الصعيد المصري والأفريقي والدولي وإنجاز الميدالية البرونزية التى حققها الفريق مؤخراً، وفي الوقت نفسه سيمبا هو المتوج بالدوري في أخر 4 مواسم، ولديه مدرب جديد وهو جوميز، وحقق الفوز بالجولة الأولى وروحهم المعنوية مرتفعة، والفريق يسخر طل طاقاته لتحقيق نتيجة إيجابية لتصدر المجموعة، والجميع يدرك قيمة الأهلي.

واختتم: الجالية المصرية في تنزانيا ليست كبيرة هناك حوالي 200 أو 250 مصري متواجد بالبلاد، وحوالي 50 إلى 70 متفرج نتوقع تواجدهم بالاستاد لمؤازرة الفريق.