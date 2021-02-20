شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لاتحاد جنوب أفريقيا يكشف خطة تكريم موسيماني ورفض قرار الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تيبوجو مونتلانت، المدير التنفيذى لاتحاد جنوب أفريقيا، عن نية الاتحاد لتكريم الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى للنادى الأهلي، على إنجازاته الأخيرة مع الفريق الأحمر وآخرها حصد برونزية كأس العالم للأندية بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا.

وقال تيبوجو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "فخورون بإنجازات موسيمانى ونعلم أنه سفير عظيم لبلدنا، وبالتأكيد معظمنا الآن يتابع الدورى المصرى بسبب موسيمانى لأننا فخورون به، وبالتأكيد سنخطط لتكريمه إذا كان لدينا موهبة مثله فعلينا أن نحتضنها وسيحقق إنجازات أخرى مع الأهلى وهو يستحق التكريم".

وأضاف تيبوجو، فى جنوب أفريقيا لسنا فى أزمة بسبب كورونا، الفيروس موجود ولكنه تحت السيطرة، والاتحاد الأفريقى عليه أن يعامل أنديتنا مثل الأندية الأخرى، لماذا نلعب فى دول خارجية وهناك دول لا تريدنا أن نلعب فى أرضها، لابد أن يتم معاملتنا بمساواة".

وأوضح أنه، لدينا انخفاض كبير فى أعداد الإصابات كنا نصل إلى 2000 حالة فى اليوم واليوم نصل إلى 1000 واحد فقط، الأعداد تقل، وكوفيد 19 قل بشكل كبير جداً من أرقام ضخمة تصل إلى 15 ألف إصابة إلى ألف واحد فقط.

واختتم تيبوجو قائلا، "موقفنا دائماً تؤيده الحقائق وإذا كان موقفنا مؤيدا بالبحث العلمي، وفى الوقت الحالى ربما تظهر هذه الأمور بشكل واضح إذا كان الكاف يقول لنا دائماً ما يقوله للإعلام على الكاف أن يتباحث مع حكومتنا وسنمارس كل حقوقنا القانونية لرفض هذا القرار.