شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك ينهى إجراءات التأمين الصحى لبعثة الفريق فى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إجراءات التأمين الصحى وترتيب كافة الأوضاع من الناحية الطبية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قبل وصول بعثة الأبيض التى ستغادر القاهرة فى السابعة مساء اليوم، متوجهة إلى السنغال فى إطار الاستعداد لمواجهة تونجيث السنغالى فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وتواصل طبيب الزمالك مع السفارة المصرية فى السنغال، والتى قامت بتذليل كافة العقبات أمام طبيب الفريق وحمادة الدالى الإدارى، وأنهى الثنائى كافة الإجراءت تمهيدًا لوصول البعثة.

الدكتور محمد أسامة وحمادة الدالي وصلا إلى السنغال أمس الجمعة، حيث سافر الثنائى قبل بعثة الزمالك من أجل إنهاء وترتيب كافة الأمور من الناحية الطبية والإدارية قبل وصول أفراد البعثة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة اليوم السبت متوجهة إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي، المقررة إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بعثة الزمالك تطير إلى السنغال فى السابعة مساء اليوم، عبر طائرة خاصة، بعدما نجحت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي، في توفير الطائرة رغم أزمة الحجز على الأرصدة بالبنوك، والتي انتهت خلال الساعات الماضية، بعد تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويترأس البعثة البيضاء، اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، نظرا لأهمية المباراة وبهدف تحفيز اللاعبين، لتحقيق أول انتصار في دور المجموعات الأفريقي، بعد السقوط فى فخ التعادل السلبي أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولي بالقاهرة.

كشف مصدر مطلع بالزمالك، تفاصيل الرحلة البيضاء إلى السنغال، حيث ستتحرك الطائرة الخاصة من مطار القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساءا، في رحلة تستمر 8 ساعات قبل الوصول إلى العاصمة السنغالية دكار، ويتخللها ترانزيت لمدة ساعة في تونس، لتزويد الطائرة بالوقود دون مغادرة أي فرد من البعثة لمتن الطائرة، حيث ستظل في مطار تونس لمدة ساعة ثم تستكمل رحلتها إلى السنغال.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.