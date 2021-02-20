أحمد سامي: "الكرة الحلوة في السيرك".. ونتائج موسيماني مع الأهلي مميزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، إن من يريد أن يُقدم فريقه كرة جيدة بجانب النتائج فليجدها في "السيرك".

وأضاف سامي، خلال مداخلة مع فضائية أون تايم سبورت، اليوم السبت:"نتائج موسيماني مع الأهلي ممميزة وكل البطولات التي يُشارك بها يحقق نتائج جيدة فكرة إن هناك بعض الناس ليست راضية عن بعض المباريات فالأداء سيتحسن مع المباريات".

وأضاف مدرب سموحة:"من يريد كرة جيدة بجانب النتائج طوال الوقت لم يعد هذا الأمر موجودًا ومن يريد (الكرة الحلوة) فليذهب إلى السيرك،ولكن نتائج موسيماني مع الأهلي جيدة في كل البطولات التي يُشارك بها".

وأتم سامي تصريحاته بالإشارة إلى أن النسخة الجارية من الدوري قوية جداً عن نسخ سابقة من البطولة، منوهاً إلى أن المنافسة ستكون بين الأهلي والزمالك وباق الفرق على المربع الذهبي.