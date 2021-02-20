رئيس البنك الأهلي: تم تعيين خالد جلال كمدرب بسبب خبراته.. ونطمح في تحقيق أهدافنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن تعيين خالد جلال كمدير فني للفريق لترضيته، غير وارد في خطة عمل الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وقال أشرف نصار في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "محمد يوسف مدير فني قدير ولديه تاريخ كبير وأقدم له الشكر على الفترة التي قضاها معنا، والموسم الحالي موسم استثنائي، وكان لدينا شهر بعد الصعود للممتاز لتكوين الفريق وعمل فترة إعداد، وقدمنا مباريات جيدة وأخرى لم يحالفنا التوفيق فيها".

وأضاف: "قيمنا الموقف الذي عليه النادي ما هو الإيجابي وما هي السلبيات، والموقف الحالي للفريق لا يليق بالنادي، وبعد التشاور قررنا تغيير الجهاز الفني لكي يكون الفريق في مكان أفضل".

وعن تعيين خالد جلال لترضيته بعد أن كان مرشحاً لقيادة الفريق في بداية الموسم، قال رئيس نادي البنك الأهلي: "لقينا أن خالد جلال بخبراته السابقة تتناسب معنا وهو إضافة لنا وأتمنى أن يحقق معنا مركز يليق بنا، وموضوع الترضية بشأن تعيينه غير وارد في خطة العمل، ونرى الأنسب للفريق، وتحدثت معه وقال لي أن اللاعبين في مستوى عالي وأن هذا الفريق مناسب بالنسبة له.".

وتابع: "رأينا كمجلس للكرة أن المدرب الأجنبي خلال الفترة الحالية ونحن نلعب مباراة كل 3 مباريات، أمر صعب ويحتاج وقت لاختيار مناسب، ولم يكن لدينا رفاهية الوقت لتعيين مدرب أجنبي".

وأكمل: "إذا كان هناك بعض الملاحظات على الفار، فإن ذلك لا يعني أنه ليس له فائدة، وهو يساعد الحكم على اتخاذ القرارات، اللجنة الخماسية كانت تحدثت معنا على تحملهم تكاليف المسحات في بداية الموسم، وكثير من الأندية تواجه صعوبة في تحمل تكاليف المسحات في الوقت الحالي، واللائحة التي أطلعنا عليها كانت تنص على أنهم سيتحملون تكاليف المسحات الطبية".

واختتم أشرف نصار: "طموحاتنا موجودة أن نتواجد في مركز مشرف، والفروقات في المراكز في جدول الدوري ليست كبيرة، ونمتلك هذا الطموح الذي يجعلنا نحقق أهدافنا وأن نتواجد في مركز مميز، أنا متفائل بالفريق والقلق الموجود هو الطبيعي ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا خلال باقي المباريات المتبقية لنا في الدوري".