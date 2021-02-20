اتحاد جنوب أفريقيا: نتمسك بالقانون ونرفض الملاعب المحايدة.. ونفتخر بموسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال تيبوجو مونتلانت، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في جنوب أفريقيا، إن مواطنهم بيتسو موسيماني، يستحق التكريم للإنجازات التي يحققها مع الأهلي وهو على رأس قيادته الفنية.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في جنوب أفريقيا، خلال مداخلة ببرنامج بي أون تايم مع الإعلامي كريم رمزي، اليوم السبت:"فخورون بإنجازات موسيماني ونعرف أنه سفير عظيم لبلادنا وبالتأكيد معظمنا الآن يُتابع الدوري المصري بسبب موسيماني، ويستحق التكريم فإذا كان لدينا موهبة فعلينا احتضانها".

وتطرق مونتلانت، خلال المداخلة إلى موقفهم الرافض لخوض مبارياتهم في دوري أبطال أفريقيا في دول محايدة، قائلاً:"في جنوب أفريقيا لسنا في أزمة بسبب فيروس كورونا فالأمر تحت السيطرة وكل الدول تُعاني من الجائحة ذاتها ولابد أن تتم معاملتنا بالمساوة مع الدول الأخرى".

وأتم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في جنوب أفريقيا، تصريحاته بـ :"لانريد اللعب في دول محايدة فهناك بعض الدول أيضاً لا تريد استضافتنا وهناك انخفاض كبير في الأعداد المُصابة بفيروس كورونا فكنا نصل من قبل إلى 15 ألف حالة إصابة في اليوم ثم ألفين والآن نسجل معدل ألف إصابة في اليوم ومع وصول اللقاح ستقل الأعداد أيضاً على مسؤولي (كاف) التواصل مع حكوماتنا وسنمارس كل حقوقنا الرافضة للعب في دول محايدة".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، قد أرسل خطاباً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخبره خلاله بأن السلطات في بلاده لن تسمح بإقامة مباراة الوداد الرياضي أمام نظيره الجنوب أفريقي كايزر شيفز بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

ويتواجد الوداد وكايزر شيفز، بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا رفقة فريقي حوريا الغيني وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن جانبه آجّل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة بين الفريقين التي كان مقررًا لها مساء اليوم سبت الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدور المجموعات.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم اعتذارًا للاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) عن عدم استضافة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب الأفريقي بدوري أبطال أفريقيا.