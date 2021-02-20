طبيب الأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف لمباراة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، أن أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر، أصبح جاهزا لمباراة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

ومن جانبه أعلن أحمد أبو عبلة، جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح أبو عبلة أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة في القاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم السبت.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تنزانيا في الواحدة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على أحد الملاعب القريبة ويبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا.