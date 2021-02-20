أحمد سمير: تعرضت للغدر في الزمالك.. والانضمام للأهلي شرف كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم غلي

أكد أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، أنه تعرض للظلم في نادي الزمالك، مشيراً إلى أنه يتمنى الإنضمام للنادي الأهلي.

وقال سمير في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "ام بي سي مصر": "فترة طلائع الجيش فترة مهمة جدا حتى أعود لمستواي مرة أخرى، واشتغلت على نفسي وقلت لنفسي أنه يجب أن أعود لمستواي وأن أكون في مكان أفضل".

وأضاف: "أنا اتظلمت واتغدر بي في نادي الزمالك، لأن السنة التي لعبتها، كنت ألعب في مركز غير المركز الخاص بي ولم أكن ألعب بشكل جيد، وكنت وقتها صغير في السن وحتى إن لم ألعب بشكل جيد فإن هذا شيء طبيعي لأنني وقتها كنت صغير في السن".

وأكمل لاعب طلائع الجيش: "هناك لاعبين كثيرين يتم الصبر عليهم لسنوات في الأهلي والزمالك، واتظلمت لأنني لم أفعل شيء لكي أرحل بعد أول سنة لي بهذه الطريقة، ورحلت بطريقة غريبة لأنني وقتها فزت بالدوري والكأس، وتم إبلاغي بأنني في فترة أجازة وبعد ذلك علمت أنني سأرحل عن الفريق وتم إبلاغي برحيلي عن طريق أحمد عيد عبد الملك زميلي في الفريق".

وواصل: "إسماعيل يوسف هو من أبلغ الإدارة بأن لدي رغبة في اللعب وأرغب في الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة، وأنا لاعب كان لدي 19 سنة وألعب في نادي الزمالك وكسبان دوري، فلماذا أرحل؟.

وأردف أحمد سمير: "بعد هذا السيناريو سأختار الأهلي، وأرى أن اللاعب في الأهلي تكون راحته مهمة وإذا تحدثت الجماهير على أحد اللاعبين، فإن النادي يقف في ظهر اللاعب ويدعمه، واللاعب يكون مهما ولديه مميزات النجاح، ونفس الشيء متواجد في نادي الزمالك، ولكنني أتحدث عن الذي حدث معي".

وتابع: "بيتسو موسيماني أصبح من أعظم المدربين في تاريخ الأهلي خلال شهرين أو ثلاثة أشهر وهذا الأمر "ولا في الأحلام"، والأمر لا يتوقف على اللاعبين فقط بل المدربين أيضاً".

وأضاف لاعب الطلائع: "ألعب كل المباريات بنفس المستوى والروح ولكن التوفيق يكون معي أمام نادي الزمالك، ويمكن أن يكون ربنا بيعوضني وهذا الأمر وارد".

واختتم سمير: "أتمنى أن أنهي هذا الموسم وأنا من ضمن الهدافين، وأرغب في العودة إلى المنتخب، وإذا انضممت إلى الأهلي سيكون شرف كبير لي، وسيتحقق حلم من أحلامي وأتمنى أن أظل في نفس مستواي، والانضمام إلى نادي كبير مثل النادي الأهلي".