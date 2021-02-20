المنتخب اليمني يحافظ على مركزه في التصنيف العربي و العالمي

حافظ المنتخب اليمني، على مركزه العربي والعالمي، محتلاً المركز التاسع عشر على مستوى المنتخبات العربية والمركز الـ 145 على مستوى منتخبات العالم.



جاء ذلك حسب التصنيف الجديد لمنتخبات العالم الذي أصدره الفيفا، يوم الخميس.



وعلى مستوى المنتخبات العربية، حلت تونس (نسور قرطاج) في المركز 26 عالميا في صدارة قائمة المنتخبات العربية في التصنيف، وحل منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا، متبوعا بكل من منتخبي المغرب ومصر وقطر.



وعلى المستوى العالمي، واصل المنتخب البلجيكي تصدر التصنيف العالمي، متبوعا بمنتخب فرنسا، ثم البرازيل ثالثا، وحلت إنجلترا في المركز الرابع، تليها منتخبات البرتغال، إسبانيا، الأرجنتين، والأوروغواي، المكسيك، وإيطاليا في المركز العاشر.



وتنتظر المنتخب اليمني، مباراة مهمة في الخامس والعشرين من شهر مارس القادم أمام نظيره السعودي، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022م، وأمم آسيا الصين 2023م.

