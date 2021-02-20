3 لاعبين من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» 3 لاعبين من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وهم محمد هاني وجونيور أجايي وأليو ديانج.

محمد يوسف

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