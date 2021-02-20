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3 لاعبين من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

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إسلام صادق 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» 3 لاعبين من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وهم محمد هاني وجونيور أجايي وأليو ديانج.

وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالقادر الصالحي

وخط الدفاع: محمد هاني (الأهلي المصري) – معاذ حداد (مولودية الجزائر) – موسى ليبوسا (صن داونز الجنوب أفريقي) – شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد الجزائري).

خط الوسط: جويل جايودي (مازيمبي الكونغولي) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – أميدي ماساسي (فيتا كلوب الكونغولي).

خط الهجوم: جونيور أجاي (الأهلي المصري) – جابريل سيلا (توينجيت السنغالي) – مانديلا أوكانسي (حوريا الغيني).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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