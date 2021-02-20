شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» 3 لاعبين من الأهلي ضمن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال، وهم محمد هاني وجونيور أجايي وأليو ديانج.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الأولى كالآتي:
حراسة المرمى: عبدالقادر الصالحي
وخط الدفاع: محمد هاني (الأهلي المصري) – معاذ حداد (مولودية الجزائر) – موسى ليبوسا (صن داونز الجنوب أفريقي) – شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد الجزائري).
خط الوسط: جويل جايودي (مازيمبي الكونغولي) – أليو ديانج (الأهلي المصري) – أميدي ماساسي (فيتا كلوب الكونغولي).
خط الهجوم: جونيور أجاي (الأهلي المصري) – جابريل سيلا (توينجيت السنغالي) – مانديلا أوكانسي (حوريا الغيني).
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