شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يستدعى 120 لاعبا فى أول معسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب 2003، بقيادة محمود جابر، استدعاء 120 لاعباً فى أول معسكر للفريق المقام حاليا بالملعب الفرعى باستاد القاهرة، لتجربتهم واختيار الأفضل من بينهم للاستمرار فى المعسكرات المقبلة حتى 25 فبراير الجارى.

ورفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تسليم لاعبى منتخب الناشئين مواليد 2003 حقائب الملابس الخاصة بهم، رغم انطلاق المعسكر اليوم، السبت، وحتى 25 فبراير الجارى، وأخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمعسكر بالحضور إلى التدريبات بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة ومعهم ملابسهم وأدواتهم كاملة دون أن يتحمل اتحاد الكرة أى ملابس، وهى واقعة لم تحدث من قبل حيث اعتاد لاعبو المنتخبات تسلم الملابس فى اليوم الأول للمعسكر.

من جهته قرر محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2003، إقامة المعسكر المفتوح لفريقه بداية من اليوم وحتى 25 فبراير الجارى، على أن يقام المعسكر على مجموعتين. ويبدأ لاعبو المجموعة الأولى فى التجمع اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، بينما ينضم لاعبو المجموعة الثانية للمعسكر المفتوح الثلاثاء المقبل وحتى الخميس بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى أيضا.

وبدأ منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التى سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وصرح محمود جابرأن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .