شكرا لقرائتكم خبر عن هل استخدم عبد الله جمعة "حيلة الوكيل" لرفع قيمة عقده فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة جديدة طرقت أبواب نادى الزمالك فى الساعات الماضية، خاصة بعدما صرح حازم فتوح وكيل اللاعبين بأنه موكل من عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق الكروى الأول للتفاوض باسمه مع الأندية الخارجية، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يجدد عقده مع الزمالك، وهو ما يعنى أن أيام جمعة فى الزمالك باتت قليلة، حيث قد يكون الموسم الحالى هو الأخير له ولن يستكمل عقده الذى يتبقى فيه موسم ونصف.

واتهم البعض عبد الله جمعة بأنه استغل "حيلة الوكيل" من أجل تحريك المياه الراكدة واستغلال هوجة المطالبة بتجديد عقد التونسى فرجانى ساسى، ليفتح معه مسئولو الزمالك خط مفاوضات من جديد لتجديد تعاقده مع رفع قيمة المقابل المادى المعروض، لعدم رحيل اللاعب والتفكير فى الاحتراف الخارجى، وجاءت أحداث الأزمة بالترتيب التالى..

تصريحات فتوح تُثير أزمة

وأثارت تصريحات وكيل اللاعبين أزمة وقلقا داخل نادى الزمالك خاصة بعدما أكد أن أندية أوروبية طلبت بالفعل التعاقد مع اللاعب وفى طريقها لإرسال عروض رسمية للتعاقد مع جمعة، حسب تصريحات فتوح ، الذى يرى أن مصلحة اللاعب هو الرحيل فى الوقت الحالي مبكرة، خاصة مع تقدمه فى السن يزيد من صعوبة الحصول على عروض أوروبية جيدة.

عبد الله جمعة ينفى علاقته بحازم فتوح

من جهته نفى عبد الله جمعة التصريحات التى أدلى بها حازم فتوح، وكتب عبر استورى صفحته الرسمية على إنستجرام، "ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى.. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".

جون أدورد يتحدث عن مستقبل جمعة فى الزمالك

وأكد جون إدوارد أنه وكيل أعمال عبد الله جمعة وأن اللاعب يتبقى فى عقده موسم ونصف، لافتًا إلى أن عبد الله ينصب تركيزه فى الوقت الحالى مع فريقه ولا ينشغل بأى شيء أخر مثلما تردد مؤخرًا قائلاً: "بعيدا عن كل ما دار عبد الله متواجد في الزمالك، وكنت موجود في النادى منذ 3 أسابيع والتقيت أشرف قاسم وعبد الحليم على، ورئيس النادى اللواء عماد عبد العزيز عقد جلسة مع عبد الله حينها".

وأضاف إدوارد، "جلسة رئيس الزمالك كانت بشأن تجديد تعاقد عبد الله، فهناك رغبة من النادى بذلك، كما هناك رغبة من اللاعب، فعبدالله جمعة مرتبط بالزمالك وجماهيره وخروجه لن يكون سهلاً".

وأضاف: "عبد الله جمعة رحب بالتجديد للزمالك وشبه اتفقنا على الأمور المادية لكن هناك بعض الخلافات البسيطة وسيتم حلها بالطبع، واللاعب حاليًا 24 عامًا، وقدم كل ما يملك للزمالك وظهر بمستوى مبهر فى الفترة الأخيرة وطبيعى يتلقى عروضًا عندما يتبقى فى عقده سنة ونصف".

واستطرد جون: "عبد الله جمعة تلقى عرضًا من أحد الأندية فى بلجيكا خلال انتقالات يناير، لكن فضلاً تأجيل الأمر خاصة وإن انتقالات الشتاء قصيرة ولا تسمح بفترة طويلة من المفاوضات، واللاعب لديه خبرة بالاحتراف الأوروبى لكن دوره حاليًا التركيز مع فريقه، وأنا دورى أبحث عن مصلحته".