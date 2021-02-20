شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يدخل معسكرا مغلقا 4 أيام استعدادا لمباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الكرة، برئاسة اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، علي طلب خالد جلال المدير الفني الجديد للفريق بإقامة معسكر مغلق لمدة 4 أيام، يبدأ اليوم وحتى الثلاثاء بأحد فنادق السادس من أكتوبر، للاستعداد لمباراة أسوان المهمة ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز فى الثامن والعشرين من فبراير الجاري.

ويأتى المعسكر تنفيذا لطلب خالد جلال للتعارف بين الجهاز الفنى واللاعبين خلال الفترة المقبلة وخوض بعض المباريات الودية للوقوف على مستوى كل لاعب واختيار التشكيل الأنسب لخوض المباريات والتكاتف لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث فى مباراة أسوان فى الدورى المصرى، للتواجد فى مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .