شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تأهيل تفصل السعيد وفتحى والشيخ عن العودة لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت الإصابة تحرم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من جهود الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، حيث لم يتماثل أى منهم للشفاء منذ تعرضهم للإصابة، ليستمر غيابهم عن صفوف الفريق قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان، المقرر لها غدًا الأحد باستاد الدفاع الجوى، فى إياب دور الـ 32 التكميلى بالكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الثلاثى لفترة تأهيل تصل لـ 10 أيام قبل السماح لهم بالعودة للفريق من الناحية الطبية، حيث يعانى عبد الله السعيد تعرض للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية، وأحمد الشيخ أصيب فى غضروف داخلى ووتر ردفي، كما يعانى أحمد فتحى من مزق فى العضلة الخلفية.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن صفوف الفريق اكتملت بعد شفاء عدد كبير من الإصابات، باستثناء الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد فتحى وأحمد الشيخ، والذين سيخوضون برنامجا تأهيليا مكثفا قبل العودة.

واستعاد بيراميدز جهود الأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان الذى وصل القاهرة أول أمس الخميس، دييجو رولان كان غاب عن رحلة سفر بيراميدز إلى الكوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب، والتى انتهت بفوز بيراميدز بهدفين دون رد أحرزهما إسلام عيسى، فى لقاء شهد تألق معظم اللاعبين وفى مقدمتهم شريف إكرامى حارس مرمى الفريق.

غياب رولان عن مباراة الذهاب فى أبيدجان جاء بسبب شعور اللاعب بأراض نزلة برد شديدة، وخضع حينها لمسحة طبية إضافية للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا، وجاءت النتيجة سلبية ورغم ذلك فضل بيراميدز عدم اصطحاب اللاعب فى الرحلة.

وتم إسناد إدارة مباراة بيراميدز وراسينج كلوب لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبرى محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجى صباحى المساعد الأول، والمعز على محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالى هاجى يابارو، والمراقب الطبى لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادى بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم اليوم، وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفنى ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبى الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.