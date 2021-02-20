شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى وإسلام يوسف فى الجهاز المعاون لخالد جلال بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على اختيار الجهاز المعاون لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة بعد توليه القيادة الفنية خلفا لمحمد يوسف الذى تمت إقالته من قبل مجلس إدارة النادى بسبب سوء النتائج، وجاء الجهاز المعاون كالتالى: أمير عزمى مجاهد ووائل الجندى مدربين وإسلام يوسف مدرب حراس مرمى أحمد عز طبيب للفريق، ويقود خالد جلال المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلى الجديد المران الأول له مع الفريق اليوم السبت .

وأعلنت ادارة البنك الاهلى تعيين خالد جلال مديرا فنيا خلفا لمحمد يوسف الذى تمت إقالته بعد سوء النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة من مصر المقاصة بهدف نظيف فى الجولة 14 للدورى .

البنك الأهلى يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

ويستعد خالد جلال اليوم قبل انطلاق المران أعلان الجهاز الفنى المساعد له عقب الاجتماع بمجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أشرف نصار لتحديد كل متطلبات الفريق خلال المرحلة المقبلة و أستعادة الانتصارات للوصول الى مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .