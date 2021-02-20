شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتفق مع شركة الـvar الإنجليزية على تطبيق التقنية فى 16 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة مع شركة الـvar الإنجليزية على تطبيق التقنية فى عدد من مباريات الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة، من أجل الحكم على التقنية، وفى حال الوصول إلى حلول ترضى الطرفين سيتم البدء فى إجراءات التعاقد معها عن طريق عمل مناقصة.

استقبل الاتحاد المصرى لكرة القدم منذ عدة أيام مندوباً عن إحدى الشركات العالمية المعتمدة لدى الفيفا لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، للاطلاع على أحدث ما طرأ على التقنية عالميا، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا بمعرفة الشركة فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت بالدوحة، وأبدى مندوب الشركة استعدادها للتعاون مع الاتحاد المصرى فيما يتعلق بالتقنية.

كما اتفق مسئولو الجبلاية على استخدام التقنية فى 16 مباراة بالدورى الممتاز للحكم على التقنية والمفاضلة بينها وبين الشركة الحالية لعدم وجود عقد حتى الآن مع الجبلاية والشركة الحالية.

وفى سياق مختلف، رفض مسئولو اتحاد الكرة تطبيق تقنية الفيديو var فى مباراتى الأهلى أمام النصر، والزمالك مع حرس الحدود بدور الـ32 لكأس مصر، إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، بعد إقامة جميع مباريات هذا الدورى بدون تقنية حكم الفيديو.

ويحدد مسئولو اتحاد الكرة موقف تطبيق تقنية الفيديو فى دور الـ16 لكأس مصر من عدمه عقب انتهاء مباريات دور الـ32.