شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحتفل بـ 25 مباراة مع الأهلي: تعلمنا الكثير فى 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، بقيادته للمارد الأحمر فى 25 مباراة بمختلف المسابقات، منذ تعاقده مع القلعة الحمراء في نهاية الموسم الماضي بعد رحيل السويسري رينيه فايلر، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر، "25 مباراة مذهلة فى جميع المسابقات فى 5 أشهر فقط، لقد تعلمنا الكثير ما يجعلنا أقوى وأفضل، فخور جداً بالفريق".

وتحت قيادة الجنوب أفريقي، حصد النادي الأهلي الثلاثية التاريخية، بعدما جمع بين الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، ولم يتذوق المارد الأحمر طعم الهزيمة إلى أمام العملاق الأوروبي بايرن ميونخ في نصف نهائي كأٍ العالم للأندية بهدفين نظيفين، وتعادل الأحمر فقط مع البنك الأهلي ووادي دجلة، وحقق الفوز في باقي المباريات.

من ناحية أخرى، ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت، وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح أبو عبلة، أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة في القاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

وكان نادي سيمبا قد حرص على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام مساء أمس ، لتسهيل مهمة الفريق، وتواجد مسئولو النادي التنزاني في مطار دار السلام للتواصل مع مسئولي الأهلي وتسيير عملية إجراءات خروج البعثة من المطار.