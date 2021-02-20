شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يقود أول تدريب له مع البنك الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود خالد جلال المدير الفني الجديد لفريق البنك الاهلى الجديد المران الأول له مع الفريق اليوم السبت والذى سوف يقام على ملعب اتحاد الشرطة الرياضى بالعباسية وذلك أستعدادا لمباراة أسوان ضمن المباريات المؤجلة في بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأعلنت ادارة البنك الاهلى تعيين خالد جلال مديرا فنيا خلفا لمحمد يوسف الذى تمت أقالته بعد سوء النتائج خلال الفترة الماضية واخرها الهزيمة من مصر المقاصة بهدف نظيف فى الجولة 14 للدورى .

وجاء ذلك القرار عقب التراجع فى نتائج فريق البنك الأهلى فى بطولة الدورى ، ليحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 15 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام أسوان ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري لتقام يوم الأحد 28 فبراير الجاري.

ويستعد خالد جلال اليوم قبل أنطلاق المران أعلان الجهاز الفنى المساعد له عقب الاجتماع بمجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أشرف نصار لتحديد كل متطلبات الفريق خلال المرحلة المقبلة و أستعادة الانتصارات للوصول الى مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .