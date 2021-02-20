شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد أول مران في تنزانيا وموسيماني يجتمع مع معاونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي موعد أول مران للفريق في تنزانيا لمواجهة سيمبا وأعلن الجهاز أن المران سيُقام في الواحدة بعد ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ، ويؤدي الفريق مرانه على أحد الملاعب القريبة الذى يبعد عشر دقائق عن فندق إقامة البعثة بدار السلام في تنزانيا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق اجتماعا ظهر اليوم السبت مع جهازه المعاون بفندق الإقامة في تنزانيا ، يشهد الاجتماع مراجعة الوحدات التدريبية والبدنية للفريق على مدار الثلاثة أيام المقبلة التي تشهد تواجد الفريق في تنزانيا.

فيما ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت ،أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الاهلى جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وأكد أبو عبلة أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة في القاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم السبت.