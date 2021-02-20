شكرا لقرائتكم خبر عن ملامح قائمة الزمالك فى السنغال .. 20 لاعبا حجزوا مقاعد بالطائرة الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، عقب مران اليوم المقرر إقامته في الثانية ظهرا، لملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، قائمة اللاعبين المنتظر سفرها إلى السنغال فى السابعة مساءً، عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

واستقر باتشيكو على ضم 22 لاعبا لقائمة الزمالك فى السنغال وحجز 20 لاعبا أماكن فى القائمة حتى الآن وهم: محمد أبو جبل و محمود جنش ومحمد عواد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وحازم إمام وحمزة المثلوني وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومروان حمدى وحميد أحداد.

ومن المقرر أن يضيف باتشيكو لاعبين للأسماء المذكورة سيتم اختيارهما بعد مران اليوم، لمرافقة الفريق فى رحلة السنغال بعدما استقر المدرب البرتغالي على ضم العناصر الأساسية بالزمالك التي تخوض المباريات الأخيرة للقائمة المسافرة إلى السنغال، نظرا لصعوبة المباراة وحاجته للاعبين أصحاب الخبرات في التعامل مع مثل هذه المواجهات.

وتعد المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا هي الأصعب في ظل وجود فريقي الزمالك وصيف النسخة السابقة، بعد خسارته المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، والترجي، حامل لقب المسابقة في الموسم قبل الماضي، ومولودية الجزائر الذي أقصى فريق الصفاقسي التونسي من دور الـ32، وتوتنجيت السنغالي الذي فجر مفاجأة كبيرة بإقصائه الرجاء المغربي.

وشهدت مباريات الجولة الأولي، تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر سلبيا بدون أهداف بإستاد القاهرة، فيما فاز الترجي على تونجيت بهدفين لهدف في تونس، ليتصدر المجموعة بـ 3 نقاط يليه الزمالك والمولودية بنقطة واحدة وأخيرا بطل السنغال بدون نقاط.