شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يخضعون للمسحة الطبية فى تنزانيا قبل مواجهة سيمبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة فريق الأهلى المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا منذ قليل بفندق الإقامة في تنزانيا قبل تناول واجبه الإفطار قبل خوض أول مران له في تنزاينا أستعدادا لمباراة سيمبا المحدد لها عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .

ووصلت بعثة الأهلي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إلى العاصمة التنزانية دار السلام بعد رحلة طيران استغرقت 5 ساعات على متن طائرة خاصة ويتدرب الفريق اليوم على أحدى الملاعب القريبة من مقر فندق الإقامة لأول مرة في تنزانيا بعدما خاض الفريق أمس مراناُ خفيفاً على ملعب التتش ثم توجه الفريق إلى مطار القاهرة في بداية رحلة السفر للعاصمة دار السلام.

ويلتقى النادى الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على على ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا، ويستكمل الأهلى مشواره فى دور المجموعات مباشرةً، دون العودة للمسابقات المحلية، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات المارد الأحمر والزمالك وبيراميدز فى كأس مصر لانشغالهم بالمنافسات الإفريقية.

ويبحث الأهلى عن انتزاع فوزه الثانى فى المجموعة الأولى من أجل تأمين موقعه فى الصدارة، خاصةً بعد فوز سيمبا فى الجولة الأولى خارج قواعده على فيتا كلوب الكونغولى بهدف نظيف.

ويحتل النادى الأهلى صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن سيمبا التنزانى صاحب نفس الرصيد، وفيتا كلوب في المركز الثالث، ويتذيل المريخ المجموعة بدون نقاط.

ويترقب الأهلي الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني من أجل العودة لخوض مبارياته في الدوري المصري الممتاز، والذي ابتعد عنه لظروف مشاركته في كأس العالم للأندية ومباريات دور المجموعات الإفريقي.