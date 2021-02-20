شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة سيمبا.. الفوز الخارجي في الجولة الثانية يعبر بالأهلي ‏للنهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراته بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021، امام نظيره سيمبا التنزاني، على ملعب الأخير، عصر الثلاثاء المقبل.

الأهلي يعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا عقب فوزه بالثلاثة على حساب المريخ السوداني.

وبالنظر في دفتر أحوال الأهلي خلال تاريخ مشاركاته في مرحلة المجموعات، سنجد أن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة خارج ملعبه في الجولة الثانية على وجه الخصوص، هو مفتاح بلوغه الدور النهائية لرابطة دوري الأبطال.

لقاء الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال 2005 تمكن خلاله الأهلي من اسقاط جامل اللقب في أخر نسختين وقتها فريق انييمبا النيجيري والفوز عليه بهدف دون رد سجله عماد متعب، وبلغ الأهلي نهائي تلك النسخة وتُوج بلقبها.

من جديد يمنح الفوز الخارجي للأهلي بالجولة الثانية قبلة الحياة في بلوغ النهائي وتتكرر المفارقة، حيث يقهر أسيك ميموزا الايفواري وسط أنصاره بهدف محمد أبوتريكة في 2007، ويبلغ المارد الأحمر النهائي القاري ويحقق المركز الثاني في مواجهة النجم الساحلي التونسي.

تستمر المفارقة ويفوز الأهلي على الزمالك في قمة مصرية أفريقية برأسية محمد أبوتريكة بالجولة الثانية لمجموعات دوري الأبطال 2012، وهي المباراة التي كان الزمالك هو صاحبها، ويبلغ أبناء التتش النهائي ويُتوجون بالذهب على حساب الترجي التونس.

في نسخة 2017 ينتزع الأهلي فوزاً ثميناً في الجولة الثانية من الأراضي الكاميرونية بهدفي أجايي ومؤمن زكريا على حساب فريق القطن، ويلعب الأهلي نهائي تلك النسخة أمام الوداد المغربي ويكتفي بالوصافة.

تُرى هل ينجح الأهلي في تحقيق أول فوز له على سيمبا في تنزانيا في موقعة الثلاثاء وتكرر مفارقة بلوغ نهائي دوري الأبطال عند الفوز جارج الديار بنقاط الجولة الثانية من المجموعات؟