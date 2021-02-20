شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا .. رقم قياسي أحمر و«الخطيب» يفتتح ‏التهديف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على نظيره سيمبا التنزاني، عصر الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا 2020-20021.

الأهلي سبق وأن واجه سيمبا في 4 مباريات سابقة، بواقع مباراتي في دور الـ 16 لأفريقيا أبطال الكؤوس عام 1985، ومباراتين في مجموعات دوري الأبطال 2018-2019.

ونجح الأهلي في تخطي سيمبا وبلوغ ربع نهائي أبطال الكؤوس 1985 بالفوز بهدفين نظيفين في القاهرة والخسارة بنتيجة 2/1 في تنزانيا.

وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي هو أول من هز الشباك في مواجهات الطرفين، حيث سجل في خسارة فريقه بهدفين في مباراة الذهاب، قبل أن يعود ويسجل رفقة زكريا ناصف هدفي فوز المارد الأحمر في القاهرة

وفي مجموعات دوري الأبطال 2018-2019 فاز الأهلي بخماسية في برج العرب، وهو أكبر فوز في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات من دوري الأبطال، ممثلاً رقماً قياسياً شخصياً، في الوقت الذي خسر فيه لقاء دار السلام بهدف نظيف.

وحملت خماسية الأهلي في سيمبا توقيع كل من عمرو السولية وكريم ندفيد «هدفين» وعلي معلول وجونيور أجايي.