شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتطلع لأول فوز مصري على الأراضي السنغالية في مواجهة ‏تونجيث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لمصالحة جماهيره وتصحيح أوضاعه في مشواره بدوري أبطال أفريقيا، حين يحل ضيفاً على تونجيث السنغالي، مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

الزمالك تعثر على ملعبه بالقاهرة في الجولة الأولى أمام مولودية وفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل السلبي أمام بطل الجزائر، ليصبح مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في موقعة تونجيث بالسنغال.

وعلى مدار 5 مباريات سابقة لأندية مصر في السنغال، بتاريخ مشاركاتها الأفريقية، لم يفلح أي منهم في تسجيل الانتصار، فكانت الهزيمة حاضرة في 4 مناسبات والتعادل في مرة وحيدة.

أول مباراة جمعت مصري باّخر سنغالي في ملعب الأخير، كان في نسخة 2000 من دوري أبطال أفريقيا وتعادل الأهلي أمام جان دراك بهدف لكل منهما.

في العام ذاته يسجل الزمالك أول خسارة مصرية في الأراضي السنغالية بإياب دور الثمانية لأبطال الكؤوس، وذلك بهدف دون رد في مواجهة فريق دنيامبور.

ويخسر الأهلي بهدفين مقابل هدف، أمام فريق جان دراك بالسنغال في مجموعات دوري الأبطال نسخة 2002.

ويتغلب فريق جينراسيون فوت بهدفين نظيفين على حساب المقاصة في تمهيدي دوري الأبطال نسخة 2018، قبل أن يخسر الزمالك مباراته أمام الفريق ذاته في النسخة الماضية من دوري الأبطال بنتيجة 2/1.

تُرى هل ينجح الزمالك خلال مواجهة تونجيث في تسجيل أول انتصار مصري في الأراضي السنغالية؟