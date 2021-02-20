شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا.. صانع الأهداف والأزمات في ‏الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا ينكر أحد أنه بات واحداً من مفاتيح انتصارات الأهلي على مدار أكثر من موسم له داخل القلعة الحمراء، بأهداف ولمسات مؤثرة في المناسبات الكبرى والمباريات الرسمية الهامة التي تُسلط عليها الأضواء، إلا في الوقت نفسه ارتبط إسمه بعدة أزمات خلال فترة وجيزة، أنه محمود عبدالمنعم كهربا، الجناح الهجومي للفريق الأحمر.

«كهربا» انضم للأهلي في يناير من عام 2020 وخاض 36 مباراة بقميص الفريق، تمكن خلالهم من صناعة الفارق في 17 مشهداً بتسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 اّخرين لزملائه.

واستهل «كهربا» سجله التهديفي مع الأهلي بهدفين في شباك طنطا بالدوري الممتاز في الموسم الماضي، في حين جاءت أخر أهدافه مع الفريق في مرمى المريخ السوداني الثلاثاء الماضي بدوري أبطال أفريقيا.

رحلة «كهربا» مع الأهلي على مدار 14 شهراً جاءت مليئة بالأزمات أيضاً، فبعد شهر من ضمه وبالتحديد في العشرين من فبراير من العام الماضي، اشتبك مع طارق حامد زميله السابق بصفوف الزمالك في لقاء قمة السوبر المصري بالامارات، ليكون الاشتباك بمثابة الشرارة التي أشعلت نيران القمة وتسببت في أحداث شغب بين لاعبي الفريقين، لتقرر لجنة الانضباط إيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم محلياً، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى 8 مباريات.

استمرت أزمات «كهربا» من جديد داخل قلعة التتش خلال إحدى تدريبات الفريق في أغسطس الماضي، حيث اشتبك اللاعب مع محمد الشناوي حارس وقائد الفريق داخل غرفة خلع الملابس ودخل في مشادة مع سيد عبدالحفيظ ليقرر النادي فرض غرامة مالية بلغت مليون جنيه.

وحُرم الأهلي من محمود كهربا في لقاء بالميراس على المركز الثالث في كاس العالم للأندية بعد مخالفة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والذهاب بمصافحة محمد أبوتريكة، ليقرر «فيفا» إيقافه عن المباراة رفقة زميله حسين الشحات.

من جديد «كهربا» يثير الجدل بإشتباك لفظي مع أحد لاعبي المريخ السوداني في لقاء الثلاثاء الماضي بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا في ظل تحذيرات من زميله عمرو السولية، في ظل رغبة ملحة من النادي السوداني لتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الأفريقي ضد اللاعب بتهمة توجيهه بعض العبارات العنصرية.