شكرا لقرائتكم خبر عن الركلات الثابتة سلاح أسوان فى مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، على وضع خطة مناسبة لاستغلال سلاح الركلات الثابتة للخروج بنتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، خاصة أن أبناء لجنوب يمتلكون أكثر من لاعب له القدرة على تسديد الركلات الثابتة بنجاح وأبرزهم عمرو الحلواني.

وقام الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، بمراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة للاتحاد السكندري، وأخرها مباراة سيراميكا، التى جمعت الفريقين بالدوري العام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين أسوان والاتحاد.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبي بفريق أسوان عن إصابة محمد خليفة لاعب الفريق بكسر فى الترقوة حيث أجرى اللاعب عملية جراحية ومن المنتظر أن يغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف للعلاج، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة أسوان والمقاولون بالدوري العام والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف.

ويحتل فريق أسوان المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام بعد فوزه الأخير على المقاولون العرب، وخاض أسوان 12 مباراة حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 أخرى وخسر في 4 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.