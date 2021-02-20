شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية أيمن أشرف لمواجهة سيمبا بدروي الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق كاملا ظهر اليوم السبت، وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جاهزية أيمن أشرف للحاق بمباراة سيمبا التنزاني والمحدد لها الثلاثاء المقبل.

وأوضح أبو عبلة، أن أيمن أشرف شارك في جانب من التدريبات الجماعية للفريق أمس الجمعة في القاهرة، بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية؛ فيما سيشارك في مران الفريق كاملا اليوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها عصر الثلاثاء المقبل.

وكان نادي سيمبا قد حرص على إرسال وفد من إدارته لاستقبال بعثة الأهلي في مطار دار السلام مساء أمس ، لتسهيل مهمة الفريق، وتواجد مسئولو النادي التنزاني في مطار دار السلام للتواصل مع مسئولي الأهلي وتسيير عملية إجراءات خروج البعثة من المطار.