شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده الـ23 أمام الأهرامات: بداية عمر جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل إمام عاشور، لاعب خط الوسط بنادى الزمالك، بعيد ميلاده الثالث والعشرين، الذى يوافق اليوم 20 فبراير، متمنيا أن يكون عام خير عليه وأن يرزقه الله من واسع فضله ويتم عليه نعمة الأمن والإيمان والصحة فى الأبدان.



إمام عاشور

ونشر عاشور، صورتين له من أمام أهرامات الجيزة، صحبها بتعليق: "بداية عمر جديد.. اللهم إنى استودعتك عام مضى من عمرى فاغفر لى ما كان فيه وبارك لى فى عامى الجديد، عام جديد أقبل وعام مضى اللهم اغفر لنا تقصيرنا فى ما مضى وتجاوز عنا، واجعل هذا العام سعيد ونحن منك أقرب، وأرزقنا اللهم من واسع فضلك وأتم علينا نعمة الأمن والإيمان والصحة فى الأبدان".



لاعب الزمالك إمام عاشور

وتحول إمام عاشور لاعب فريق الزمالك إلى بطل فى نظر جماهير القلعة البيضاء، بعد الأداء الذى قدمه خلال الفترة الأخيرة منذ الاعتماد عليه من جانب الجهاز الفنى، خلال غياب التونسى فرجانى ساسى، الذى تغيب عن بعض مباريات الزمالك الأخيرة.





ورغم أن عاشور سبق وطلب من إدارة الزمالك الرحيل على سبيل الإعارة فى ظل عدم المشاركة، إلا أنه أصبح رمانة ميزان الفريق الأبيض، ووصل الى اعتلاء الترند بعد تألقه مع الفريق منذ المشاركة خلال أخر أسبوعين، حيث سجل ثنائية فى مرمى طلائع الجيش وقدم أوراق اعتماده أمام الجماهير البيضاء، ونجح فى تثبيت أقدامه بوسط ملعب الزمالك، مستغلاً غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى.

من ناحية أخرى، تطير بعثة الفريق الكروى بنادى الزمالك، إلى السنغال، فى السابعة مساء اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى الأبطال الأفريقى، المقرر لها الثلاثاء المقبل.