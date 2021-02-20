شكرا لقرائتكم خبر عن زي النهاردة من سنة .. الزمالك بطل السوبر المحلى على حساب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت، نادي الزمالك بمرور عام على حصد لقب كأس السوبر المصرى، بعد التتويج بالفوز على الغريم التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم 202 فبراير 2020، على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

انتهى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح والتي شهدت تفوق الزمالك حيث أحرز الأبيض 4 ركلات عن طريق محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى، بينما أحرز الأهلي 3 ركلات عن طريق على معلول، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وأهدر محمد هانى وبادجى.

الزمالك خاض السوبر أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافى، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من : محمد عواد ، محمد عبد السلام، محمد أوناجم، مصطفي فتحي، شيكابالا، عبد الله جمعة، إمام عاشور.

وخاض الأهلي مباراة السوبر أمام الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من: شريف أكرامى – أيمن أشرف - محمود متولى – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين وعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، وتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".