شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور "مدفعجى" الزمالك الجديد يحتفل بعيد ميلاده الـ 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم السبت، إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 23، حيث أنه من مواليد 20 فبراير عام 1998، ويعيش إمام عاشور، أفضل فتراته الكروية مع نادي الزمالك في الوقت الحالي، بعدما أصبح أحد نجوم الفريق الذين لا غنى عنهم بالتشكيل الأساسي، في ظل مستواه المتميز في وسط الملعب خاصة عندما شارك كبديل للتونسي فرجاني ساسي أثناء فترة غياب الأخير وظهر بمستوي متميز، وأحرز العديد من الأهداف الصاروخية، ليطلق عليه لقب أحدث عنقود "المدفعجية" في الكرة المصرية.

ولعب إمام عاشور مع الزمالك في الموسم الحالى 11 مباراة، منها 10 مباريات في الدوري الممتاز، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم على مدار 843 دقيقة لعب، فيما شارك في مباراة وحيدة بدوري أبطال أفريقيا أمام مولودية الجزائر ولعب لمدة 70 دقيقة قبل استبداله، ولم يسجل أهداف حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ويستعد إمام عاشور لمرافقة بعثة الزمالك، إلى السنغال يوم عيد ميلاده، حيث ستطير البعثة البيضاء، في السابعة مساء، عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة تونجيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

ويعد إمام عاشور من العناصر الأساسية التي ينوي باتشيكو الاعتماد عليها في مباراة بطل السنغال نظرا لتألقه الملفت مع الزمالك طوال الموسم الحالي، وكذلك رغبة المدير الفني في الاعتماد على العناصر الأساسية أمام تونجيت خوفا من حدوث أي مفاجآت غير متوقعة.